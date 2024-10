Highlights Arnaldi-Goffin, Atp 500 Basilea 2024 (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights del match tra Matteo Arnaldi e David Goffin, valido per il torneo Atp 500 di Basilea 2024. Crolla all’improvviso l’azzurro ed esce di scena già al primo turno del torneo indoor svizzero, battuto dal lucky loser belga che ha sostituito in extremis l’influenzato Carballes Baena. Punteggio finale di 6-7(5) 6-3 6-2 dopo due ore e mezza di gioco esatte, di seguito ecco le immagini salienti. GLI Highlights DI Arnaldi-Goffin Highlights Arnaldi-Goffin, Atp 500 Basilea 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilcon glidel match tra Matteoe David, valido per il torneo Atp 500 di. Crolla all’improvviso l’azzurro ed esce di scena già al primo turno del torneo indoor svizzero, battuto dal lucky loser belga che ha sostituito in extremis l’influenzato Carballes Baena. Punteggio finale di 6-7(5) 6-3 6-2 dopo due ore e mezza di gioco esatte, di seguito ecco le immagini salienti. GLIDI, Atp 500) SportFace.

