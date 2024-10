Hedge fund: previsioni e scenari promettenti per il futuro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Partiti con la brutta reputazione di fondi puramente speculativi, gli Hedge fund hanno conquistato nel corso degli ultimi tempi una posizione sempre più di rilievo nell’asset management. Con questa tipologia di operazione, gli investitori affidano parte del loro denaro ai gestori del fondo nella speranza che questi, seguendo obiettivi e tecniche molto eterogenee, possano produrre degli effetti positivi. Attualmente gli investitori istituzionali vedono un futuro prolifico per il settore degli Hedge fund, soprattutto in relazione ai rendimenti che questa tipologia di investimento potrà portare. A pensarla così, secondo una recente ricerca di Beacon, è ben il 91% del campione di investitori intervistati. Quotidiano.net - Hedge fund: previsioni e scenari promettenti per il futuro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Partiti con la brutta reputazione di fondi puramente speculativi, glihanno conquistato nel corso degli ultimi tempi una posizione sempre più di rilievo nell’asset management. Con questa tipologia di operazione, gli investitori affidano parte del loro denaro ai gestori del fondo nella speranza che questi, seguendo obiettivi e tecniche molto eterogenee, possano produrre degli effetti positivi. Attualmente gli investitori istituzionali vedono unprolifico per il settore degli, soprattutto in relazione ai rendimenti che questa tipologia di investimento potrà portare. A pensarla così, secondo una recente ricerca di Beacon, è ben il 91% del campione di investitori intervistati.

