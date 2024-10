Green Day, concerto a Firenze. Ecco quando, come trovare i biglietti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Firenze, 21 ottobre 2024 – Sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, "Saviors", uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica. Il trio californiano ha appena concluso l'enorme "The Saviors Tour", con un sold-out di 80. Lanazione.it - Green Day, concerto a Firenze. Ecco quando, come trovare i biglietti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Sono iDay i primi headliner annunciati per la prossima edizione diRocks. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale si esibirà domenica 15 giugno 2025 sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Capitanati da Billie Joe Armstrong, iDay sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, "Saviors", uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi apprezzamenti da parte della critica. Il trio californiano ha appena concluso l'enorme "The Saviors Tour", con un sold-out di 80.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Green Day in concerto per Firenze Rock 2024 : biglietti - livenation. La band ha conquistato generazioni di fan con il loro sound ribelle e inconfondibile, diventando uno dei gruppi più influenti e longevi del panorama rock. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, “Saviors”, uscito il 19 gennaio 2024, un disco satirico e potente che ha ricevuto larghi ... (Lopinionista.it)

Pfas - i campionamenti di Greenpeace arrivano a Firenze / FOTO - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Torna in Toscana e stavolta arriva anche a Firenze la spedizione di Greenpeace “Acque senza veleni” che, in cinque settimane, toccherà 220 città italiane per raccogliere campioni di acqua potabile alla ricerca di Pfas, un gruppo di... (Firenzetoday.it)

Firenze scommette sulla mobilità green : sconti fino all'82% per gli studenti universitari - Durante la registrazione, gli studenti dovranno selezionare l'opzione “Studente” o “Studente ISEE” e inserire nel campo “nome dell’istituto” la dicitura “UNIFI”. it). Il costo varierà in base all’ISEE universitario (ISEEU): 50 euro per gli studenti con ISEEU inferiore o uguale a 36. 151,98 euro (rispetto alla tariffa ordinaria di 278,70 euro); 65 euro per coloro che hanno un ISEEU superiore o ... (Lanazione.it)