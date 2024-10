Isaechia.it - Grande Fratello, gli inquilini scoprono che questa sera arriverà una new entry: la loro reazione (Video)

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano il conduttore Ion Aramendi ha annunciato che Maica Benedicto presto volerà in Italia per partecipare al. L’esperimento tra i format italiano e spagnolo del reality show, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Telecinco, prevede uno “scambio” di concorrenti. Maica, modella spagnola di 25 anni, varcherà la Porta Rossa per trascorrere un periodo limitato nella Casa più spiata d’Italia. Anche nella versione italiana dello show il conduttore Alfonso Signorini annuncerà chi sarà il concorrente che dovrà volare in Spagna. Presumibilmente ciò avverràin occasione della nona puntata del. Stando alle ultime indiscrezioni in merito, potrebbero essere due i gieffini che lasceranno la Casa per partecipare al Gran Hermano. Ovvero Yulia Bruschi e Javier Martinez.