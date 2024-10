Gpa, Roccella ai medici: "Dovete denunciare chi viola la legge" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scontro tra il ministro e i medici sulla gpa. Anelli (Fnomceo): "Il medico non è tenuto a denunciare" Ilgiornale.it - Gpa, Roccella ai medici: "Dovete denunciare chi viola la legge" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Scontro tra il ministro e isulla gpa. Anelli (Fnomceo): "Il medico non è tenuto a

