Gpa reato universale per la ministra Roccella anche i medici devono denunciare La replica | Il nostro dovere è curare

(Di lunedì 21 ottobre 2024) «Un pubblico ufficiale, eil medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla Procura. E poi si vedrà». Laper le Pari opportunità e la famiglia Eugeniaha ribadito che, con l’approvazione della legge Varchi che rende la gestazione per altri– ossia un crimine perseguibile in Italiase la maternità surrogata è stata realizzata all’estero in un Paese che la permette –dovranno segnalare, e quindi, i pazienti che ne hanno fatto ricorso. «Spero che l’applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo», ha proseguito, in un intervento in Onda su La7 nella trasmissione Tagadà, «in Italia c’è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore».