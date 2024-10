Francesco Totti pronto a tradire la Roma? L’incredibile ipotesi su un ritorno in campo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una vita intera per la Roma, ma a 8 stagioni dal ritiro Francesco Totti ipotizza un ritorno in campo (e non a Roma): solo una boutade? Francesco Totti, l’ex capitano e simbolo indiscusso della Roma, ha recentemente acceso i riflettori su di sé durante un’intervista concessa agli stand dello Sportitalia Village. L’icona del calcio italiano, oggi volto del brand Betsson – che curiosamente sponsorizza anche l’Inter attraverso il sito Betsson.sport visibile sulle maglie nerazzurre – ha risposto a diverse domande dei giornalisti presenti, lasciando trasparire dettagli sorprendenti riguardanti il suo futuro nel mondo del calcio. Francesco Totti pronto al rientro in campo? Le sue parole lasciano i Romanisti senza parole – Screenshot IG – notizie.comLa possibilità di rivedere Totti calzare nuovamente gli scarpini e tornare in campo è stata al centro delle discussioni. Notizie.com - Francesco Totti pronto a tradire la Roma? L’incredibile ipotesi su un ritorno in campo Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Una vita intera per la, ma a 8 stagioni dal ritiroipotizza unin(e non a): solo una boutade?, l’ex capitano e simbolo indiscusso della, ha recentemente acceso i riflettori su di sé durante un’intervista concessa agli stand dello Sportitalia Village. L’icona del calcio italiano, oggi volto del brand Betsson – che curiosamente sponsorizza anche l’Inter attraverso il sito Betsson.sport visibile sulle maglie nerazzurre – ha risposto a diverse domande dei giornalisti presenti, lasciando trasparire dettagli sorprendenti riguardanti il suo futuro nel mondo del calcio.al rientro in? Le sue parole lasciano inisti senza parole – Screenshot IG – notizie.comLa possibilità di rivederecalzare nuovamente gli scarpini e tornare inè stata al centro delle discussioni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma : Totti” Potrei tornare a giocare” - RETROSCENA CLAMOROSO – In questi giorni c’è chi lo ha invocato per un suo ritorno in campo dato che giocatori con la sua classe in Serie A oggi se ne vedono pochi. Mi son detto: perché dopo tantissimi anni ancora me lo chiedono? In 2 mesi sarei pronto…” Er Pupone classe 76 ha disputato l’ultima partita ufficiale con la Roma alla fine della stagione 2016/17 all ‘ età di 41 anni. (Terzotemponapoli.com)

Walter Sabatini : “Nainggolan forte ma testa di ca… Totti egoista - americani della Roma dei cialtroni” - Capitava sempre con Maicon e Nainggolan, forse il centrocampista più forte che ho avuto, però testa di ca**o notevole: aveva l’obbligo di chiamarmi all’una di notte, ma mi prendeva in giro alla grande. La verità è che non gli hanno permesso di vivere: a Roma è stato un prigioniero. “Sono un malato cronico ai polmoni e ai bronchi e ho due stent al cuore. (Sportface.it)

Roma - Dacourt : "Clamoroso che Totti non sia in società - sarebbe utile. De Rossi? Mancanza di rispetto" - Il doppio ex, Olivier Dacourt, ha presentato il match tra Roma e Inter. Queste le parole del centrocampista diventato ora sceneggiatore a Gazzetta.it.... (Calciomercato.com)