Firenze: chiusa via delle Panche, traffico nel caos a Rifredi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Zona di Rifredi nel caos per lavori che, tanto per cambiare, non sono stati organizzati dal Comune prevedendo vie di scorrimento alternative. chiusa via delle Panche a causa del rifacimento di un tratto della rete fognaria, il traffico è rimasto bloccato a lungo, oggi, 21 ottobre 2024 L'articolo Firenze: chiusa via delle Panche, traffico nel caos a Rifredi proviene da Firenze Post.

