Festival dei Popoli il coraggio delle donne combattenti e i sogni di un altro futuro possibile in 90 film dal 2 al 10 novembre a Firenze

A inaugurare il Festival lo scrittore Paolo Cognetti e il musicista Vasco Brondi che presenteranno in prima italiana "Fiore Mio" al cinema La Compagnia Ospiti speciali il regista Albert Serra, protagonista di un talk a Palazzo Strozzi, i registi Pietro Marcello e Alice Rohrwacher con un panel

Svelato il manifesto del Festival dei Popoli - la rassegna internazionale di cinema documentario più antica d’Europa - Una donna si aggira per le vie di Firenze: è un’esploratrice che arriva da un luogo lontano e si fa incontro al pubblico del festival. Chi è e da dove viene? Quale messaggio porta con sé? È la protagonista del manifesto del 65° edizione del Festival dei Popoli - il festival internazionale di cinema . (Ilgiornaleditalia.it)

“Popoli for Kids and Teens” : Il 65° Festival dei Popoli formato famiglia per bambini e bambine - giovani e adolescenti - La fuga dall’Ucraina in guerra della piccola Zlata, storie di sfollati dalla Seconda Guerra mondiale raccontate dagli studenti di oggi, le ansie e i primi amori dell’adolescenza, fino alla scoperta del mondo naturale e dei problemi ambientali del presente, con gli occhi dei bambini. Questi ed... (Firenzetoday.it)