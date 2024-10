Festa del Cinema di Roma, Nicolò Folin: “Con ‘Le altre vite’ elaboro il lutto con la tecnologia” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nicolò Folin, 22 anni, studente del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, aspirante regista, e una carriera ancora tutta da scrivere. Ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema, presenta il cortometraggio ‘Le altre vite’ (prodotto dal Csc): un percorso emotivo nei temi del lutto e della memoria messi in rapporto con le nuove tecnologie. “Il Cinema, da spettatore e da aspirante regista, è il mio modo per elaborare il dolore”, dice Nicolò all’Adnkronos che nel buio della sala Cinematografica “piango spesso, è un pianto positivo perché è liberatorio”. Tra i progetti futuri di Folin c’è un lungometraggio: “sto provando a pensare e a scrivere il film tratto dal mio corto ‘In spirito’, anche questo presentato quest’anno ad Alice”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –, 22 anni, studente del Centro Sperimentale ditografia – Scuola Nazionale di, aspirante regista, e una carriera ancora tutta da scrivere. Ad ‘Alice nella Città’, sezione autonoma e parallela delladel, presenta il cortometraggio ‘Le(prodotto dal Csc): un percorso emotivo nei temi dele della memoria messi in rapporto con le nuove tecnologie. “Il, da spettatore e da aspirante regista, è il mio modo per elaborare il dolore”, diceall’Adnkronos che nel buio della salatografica “piango spesso, è un pianto positivo perché è liberatorio”. Tra i progetti futuri dic’è un lungometraggio: “sto provando a pensare e a scrivere il film tratto dal mio corto ‘In spirito’, anche questo presentato quest’anno ad Alice”.

