Ferrari grande recupero nel Mondiale costruttori con la doppietta a Austin 

Un weekend da incorniciare. La domenica di Austin, con la vittoria di Charles Leclerc e il secondo posto di Carlos Sainz, ha regalato una grande gioia ai tifosi del Cavallino. La doppietta Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti vale anche un pieno di punti che permette un bel recupero nel Mondiale costruttori.

Grande successo per la Ferrari nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin - La strategia di gara ha evidenziato la sinergia tra i piloti e il team, con cambi di gomme e scelte tattiche che hanno permesso alla Ferrari di dominarla. Questa doppietta, oltre a essere un trionfo sul piano sportivo, ha riacceso le speranze dei fan per la conquista del titolo mondiale, dimostrando che la Ferrari è tornata competitiva ai massimi livelli. (Gaeta.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : pochi minuti al via delle qualifiche - la Ferrari sogna in grande - Verstappen sta gestendo alla grande la gara e resta con un vantaggio di circa 1?5 nei confronti di Norris. Il britannico fino ad ora è stato autore di un weekend anonimo con il quarto posto nella sprint qualifyng ed il terzo nella sprint race. Esteban Ocon (Alpine) 5 19. Sainz si butta all’interno di Russell e si prende la terza posizione! Che gara da parte del madrileno. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : sabato con Sprint e qualifiche - la Ferrari sogna in grande - Nell’ultimo giro della sprint qualifyng sia Leclerc che Sainz hanno commesso alcune sbavature venendo beffati dalla concorrenza. Quest’oggi entrambi i ferraristi avranno l’occasione di riscattarsi sia nella Sprint Race che nelle qualifiche. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP degli Stati Uniti d’America, diciannovesima tappa del Mondiale di Formula 1 2024, con ... (Oasport.it)