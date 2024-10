Femminicidio Tramontano, la madre su Impagnatiello: "Ora giustizia e pena esemplare" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fatta giustizia e la giustizia in questi casi è una pena esemplare". Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, nel giorno del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato del Femminicidio della fidanzata incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 nell'abitazione d Senago, nel Milanese. Tg24.sky.it - Femminicidio Tramontano, la madre su Impagnatiello: "Ora giustizia e pena esemplare" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Il mondo già non è un posto giusto all'altezza di queste due vite. In tutto questo orrore però ora è tempo che sia fattae lain questi casi è una". Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, ladi Giulia, nel giorno del processo a carico di Alessandro, accusato deldella fidanzata incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio del 2023 nell'abitazione d Senago, nel Milanese.

