Fallito l'obiettivo del governo di garantire un posto in asilo nido ogni tre bambini su tutto il territorio: situazione particolarmente critica al Sud (Di lunedì 21 ottobre 2024) La prima asticella l'aveva posta l'Unione europea e risaliva al 2010: il 33% dei bambini con meno di tre anni, negli Stati membri, avrebbe dovuto avere garantito un posto negli asili nido. Poi l'obiettivo è stato spostato in avanti e l'Italia aveva promesso di raggiungerlo entro il 2026, anche grazie all'attuazione del Pnrr. Non ce la farà, fa notare il Fatto quotidiano, che ricorda: «L'anno scorso, quando l'esecutivo ha rimodulato il documento riducendo da 264 mila a 150 mila i nuovi posti nei servizi educativi per la fascia 0-6 anni, ha garantito che i progetti esclusi sarebbero stati finanziati con risorse nazionali». Invece, andando a leggere le tabelle allegate al Piano strutturale di bilancio – consegnato a Bruxelles una settimana fa – si evince come il governo abbia abdicato all'obiettivo.

