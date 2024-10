Eleonora Giorgi compie 71 anni, il messaggio di Clizia Incorvaia: "Ho accanto una donna speciale" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Eleonora Giorgi compie oggi 71 anni. Un compleanno che certamente ha un sapore diverso rispetto a quelli passati, non solo perché si sta curando dal tumore al pancreas ma anche perché proprio grazie alla malattia sta dando un significato più profondo alla sua vita, come ha spiegato pochi giorni Europa.today.it - Eleonora Giorgi compie 71 anni, il messaggio di Clizia Incorvaia: "Ho accanto una donna speciale" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)oggi 71. Un compleanno che certamente ha un sapore diverso rispetto a quelli passati, non solo perché si sta curando dal tumore al pancreas ma anche perché proprio grazie alla malattia sta dando un significato più profondo alla sua vita, come ha spiegato pochi giorni

Eleonora Giorgi compie 71 anni - la dedica della nuora Clizia Incorvaia : «Mi stai insegnando che la vita va vissuta ogni giorno» - Un mese, un anno, una vita: non importa». Per l’attrice e regista, ciò che conta è «stare coi miei figli, con la famiglia e con gli affetti», aveva confidato a Simone Marchetti, sottolineando inoltre di voler «passare il tempo» che le resta «con l’amore che ho finalmente riscoperto: preferisco fare la babysitter al mio nipotino», ovvero Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. (Open.online)