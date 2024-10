Ecco il ponte dopo 5 anni. Ora avanti tutta col secondo (Di lunedì 21 ottobre 2024) "ponte bagnato, ponte fortunato": il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ha inaugurato il primo dei due ponti del Penolo. Sotto una fitta pioggia, alla presenza della popolazione, delle autorità e con la benedizione di Don Riccardo Vergassola, sabato Mastrini ha consegnato l’infrastruttura al traffico veicolare e pedonale. Al fianco del sindaco, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, i consiglieri provinciali ed i sindaci lunigianesi. "È un’opera a lungo attesa e sono stati tanti i momenti di difficoltà che ho condiviso con il presidente Lorenzetti. Ci siamo confrontati con franchezza - ha ironizzato Mastrini - ma abbiamo sempre lavorato per arrivare al risultato". Rimasto chiuso oltre cinque anni per l’importante intervento di ristrutturazione, il ponte è stao corredato da una passerella pedonale. Lanazione.it - Ecco il ponte dopo 5 anni. Ora avanti tutta col secondo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "bagnato,fortunato": il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ha inaugurato il primo dei due ponti del Penolo. Sotto una fitta pioggia, alla presenza della popolazione, delle autorità e con la benedizione di Don Riccardo Vergassola, sabato Mastrini ha consegnato l’infrastruttura al traffico veicolare e pedonale. Al fianco del sindaco, il presidente della Provincia GiLorenzetti, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, i consiglieri provinciali ed i sindaci lunigianesi. "È un’opera a lungo attesa e sono stati tanti i momenti di difficoltà che ho condiviso con il presidente Lorenzetti. Ci siamo confrontati con franchezza - ha ironizzato Mastrini - ma abbiamo sempre lavorato per arrivare al risultato". Rimasto chiuso oltre cinqueper l’importante intervento di ristrutturazione, ilè stao corredato da una passerella pedonale.

