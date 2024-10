Eccellenza, il Codroipo pareggia a Gorizia ed è terzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) PRO Gorizia - Codroipo 0-0 Pro Gorizia: Bigaj, Contento, Kanapari (1’ st Greco), Male, Krivicic, Politti, Codan (9’ st Turlan Pelissier), Boschetti, Pluchino (39’ st Paravano), Gustin (29’ st Biba, 36’ st Lavanga), Disnan. Allenatore: Sandrin.Codroipo: Moretti, Codromaz (19’ st Udinetoday.it - Eccellenza, il Codroipo pareggia a Gorizia ed è terzo Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) PRO0-0 Pro: Bigaj, Contento, Kanapari (1’ st Greco), Male, Krivicic, Politti, Codan (9’ st Turlan Pelissier), Boschetti, Pluchino (39’ st Paravano), Gustin (29’ st Biba, 36’ st Lavanga), Disnan. Allenatore: Sandrin.: Moretti, Codromaz (19’ st

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alanis Morrisette a Codroipo per l’unica data italiana del tour: sarà tra gli eventi di punta di “GO! 2025&Friends” - Domenica 22 giugno a Passariano l’atteso concerto della cantante canadese. Biglietti in vendita dalle ore 9 di venerdì 25 ottobre 2024 ... (mattinopadova.gelocal.it)

Alanis Morrisette a Codroipo nel 2025: unica data italiana del tour a Villa Manin - Domenica 22 giugno a Passariano l’atteso concerto della cantante canadese. Biglietti in vendita dalle ore 9 di venerdì 25 ottobre 2024. (messaggeroveneto.gelocal.it)

Anziano intossicato dal monossido di carbonio salvato in extremis dai Vigili del Fuoco - Un anziano, rimasto intossicato dal monossido di carbonio nella sua abitazione di Codroipo, è stato salvato dai Vigili del Fuoco allertati da una persona preoccupata perché non riusciva a mettersi in ... (rainews.it)