Droga preso boss camorra in Colombia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) 21.00 Arrestato in un appartamento a Medellin inildellanapoletana Gustavo Nocella, considerato il principale collegamento dei clan con i produttori dini. L'arresto, avvenuto in risposta a una circolare rossa dell'Interpol emessa su richiesta della Dea di Napoli, fa parte dell'operazione Minerva avviata da mesi in collaborazione con Europol, polizia del Regno Unito e Carabinieri che hanno indicato la presenza indel camorrista legato ai clan Rinaldi-Formicola, Amato-Pagano e De Micco.