Douglas Luiz e il colpo a Patric, Corriere dello Sport: "Si è scusato a fine partita" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua a far discutere il colpo rifilato a palla lontana da Douglas Luiz a Patric in Juventus-Lazio, che per i vertici arbitrali – che riconoscono comunque l'episodio come borderline – sarebbe dovuto comunque essere punito con un cartellino rosso con intervento del Var. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il brasiliano della Juventus avrebbe raggiunto sabato sera in zona pullman il difensore della Lazio e si sarebbe scusato per quanto accaduto.

