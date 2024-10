Zonawrestling.net - Donald Trump: “The Rock mi ha chiamato dopo che mi hanno sparato”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La notizia è arrivata a sorpresa qualche giorno fa:come prossimo ospite di Six Feet Under, il podcast di Undertaker. L’ex presidente americano ha fatto visita al Deadman per discutere delle imminenti elezioni americane, ma anche del suo rapporto con il mondo del wrestling. Undertaker e Kaneaddirittura realizzato un video per fare un endorsement pubblico a The, in risposta ai commenti durissimi di un altro ex wrestler come Bastista nei confronti dell’ex presidente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PresidentJ.(@real) “Theha chiesto il mio numero a Dana White” Nei primi minuti del podcast,ha fatto diverse domande a Undertaker e al suo co-host, Matt Lyla, sul wrestling, su come funziona e su quanto è seguito.