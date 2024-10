Don Matteo (e don Massimo/Raoul Bova): il ritorno della serie con un cast rinnovato (Di lunedì 21 ottobre 2024) La quattordicesima stagione di Don Matteo debutta su Rai 1 con molte novità nel cast, tra nuovi volti e addii significativi. Raoul Bova torna nei panni di Don Massimo, mentre altri personaggi lasciano la scena. La quattordicesima stagione di Don Matteo ha finalmente fatto il suo debutto su Rai 1, e gli spettatori sono già curiosi di scoprire le novità della trama e soprattutto del cast, che quest’anno ha subito cambiamenti rilevanti. La fiction, amatissima dal pubblico italiano, continua a combinare il giallo con il tocco di leggerezza e umanità che l’ha sempre caratterizzata. Il protagonista, Raoul Bova, confermato nei panni di Don Massimo, guida il cast che ha visto l’addio di personaggi storici, ma anche l’arrivo di nuove figure pronte a lasciare il segno. Tra i volti noti e le new entry, la stagione promette di essere una delle più intriganti di sempre. Velvetmag.it - Don Matteo (e don Massimo/Raoul Bova): il ritorno della serie con un cast rinnovato Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La quattordicesima stagione di Dondebutta su Rai 1 con molte novità nel, tra nuovi volti e addii significativi.torna nei panni di Don, mentre altri personaggi lasciano la scena. La quattordicesima stagione di Donha finalmente fatto il suo debutto su Rai 1, e gli spettatori sono già curiosi di scoprire le novitàtrama e soprattutto del, che quest’anno ha subito cambiamenti rilevanti. La fiction, amatissima dal pubblico italiano, continua a combinare il giallo con il tocco di leggerezza e umanità che l’ha sempre caratterizzata. Il protagonista,, confermato nei panni di Don, guida ilche ha visto l’addio di personaggi storici, ma anche l’arrivo di nuove figure pronte a lasciare il segno. Tra i volti noti e le new entry, la stagione promette di essere una delle più intriganti di sempre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La sorellastra di “Don Massimo” e altri ancora : tutte le new entry di “Don Matteo 14” - Ecco i bambini riescono a vedere una tv sana, con sani principi, che non li spaventa e dà loro un’immagine del futuro in cui i problemi si possono risolvere». Veniamo ora alle anticipazioni della prima puntata. A “Movieplayer” l’attore siciliano, che interpreta il maresciallo Cecchini, ha detto: “Io metto la quota comedy, ma poi gli episodi sono vasti. (Tvzap.it)

Don Matteo 14 - Seconda Puntata : Don Massimo Accoglie Un Bambino In Canonica! - Infatti, conosce il piccolo Bart, un bambino affetto da sindrome di Down che dimostra di avere una grande passione per le api ed un vero e proprio talento naturale per l’apicoltura. I due si sposeranno insieme a Nino ed Elisa, con un doppio matrimonio imperdibile. Una promessa che però si rivela molto difficile da mantenere per Cecchini, visto che sembra esserci una frattura davvero profonda tra ... (Uominiedonnenews.it)

La sviolinata di Matteo Salvini a Massimo Giletti : “Sono a RaiTre solo per te” - Continua a leggere . Non un one man show, ma quasi. Matteo Salvini ospite della seconda puntata de Lo stato delle cose sviolina Massimo Giletti: "Sono a RaiTre solo per te, perché non è la mia casa abituale". E svicola su Vannacci leader della Lega: "C'ho ancora voglia e salute, non tirarmela dietro". (Fanpage.it)