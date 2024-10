Discarica a cielo aperto a Torrione: al via la rimozione dei rifiuti, il video (Di lunedì 21 ottobre 2024) Via De Filippo sarà finalmente liberata dalla Discarica: Salerno Pulita, in collaborazione con una ditta specializzata, ha iniziato a rimuovere circa 5 tonnellate di rifiuti di vario genere depositate a Torrione. Le operazioni saranno completate entro domani. Sul posto, i rappresentanti della Salernotoday.it - Discarica a cielo aperto a Torrione: al via la rimozione dei rifiuti, il video Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Via De Filippo sarà finalmente liberata dalla: Salerno Pulita, in collaborazione con una ditta specializzata, ha iniziato a rimuovere circa 5 tonnellate didi vario genere depositate a. Le operazioni saranno completate entro domani. Sul posto, i rappresentanti della

Discarica a cielo aperto a Torrione Alto - la denuncia dei cittadini : "Situazione insostenibile" - Allarme degrado in via Eduardo De Filippo, nella zona di Torrione Alto a Salerno. Come segnalato da alcuni cittadini, e come si evince dalle foto, nell'area è stata creata una vera e propria discarica a cielo aperto. Tra detriti di costruzione, resti di mobili e sacchi di immondizia, la zona è... (Salernotoday.it)