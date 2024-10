Ilrestodelcarlino.it - Di Carlo predica calma: "La squadra ha lottato"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Mister Diprova a tenere duro nonostante il buio più totale. È innegabile quanto possa essere complicato cercare di sprizzare ottimismo quando intorno lo scenario resta drammatico. Sicuramente non era questo l’avvio che lo stesso tecnico poteva immaginare alla guida del Picchio. La fortuna e il calendario di certo non hanno aiutato mettendo sulla tabella di marcia un trittico di incontri particolarmente complicati come Pescara (1-2), Ternana (3-1) e Perugia (0-1). Il trend di zero punti in tre gare però ha visto lascivolare addirittura in zona playout. Ecco così allo stato attuale dei fatti è divenuto impossibile parlare di campionato di vertice o percorso importante come il direttore sportivo Emanuele Righi aveva dichiarato pubblicamente illudendo un po’ tutti.