Iodonna.it - «Da piccola, alle medie, mi vergognavo troppo del mio corpo. Ero convinta di non valere niente, di fare schifo»

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Anna Lou Castoldi è tra le rivelazioni di Ballando con le stelle. Nella nuova edizione del talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la figlia di Morgan e Asia Argento si è fatta notare non solo per il talento sulla pista da ballo, ma anche per la sua sincerità. Di frontetelecamere, infatti, in un momento di prove con Nikita, la ragazza ha raccontato senza filtri un momento molto difficile della sua vita: andavascuole, soffriva di dismorfia ed era vittima del bullismo dei compagni.