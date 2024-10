Curling in Carrozzina l’Italia conquista la medaglia di bronzo al Torneo di Stirling

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– Termina con un eccellente terzo posto deldi wheelchair ildi, in Scozia. Nella seconda gara internazionale della stagione 2024/2025 gli Azzurri realizzano una grande gara. La squadra di coach Roberto Maino, e formata da Angela Menardi (C.C. Dolomiti), Fabrizio Bich (Disval), Egidio Marchese (Disval) e Matteo Ronzani (C.C. Claut), ha chiuso con 4 vittorie e 3 sconfitte. L’oro è andato alla Norvegia. “Abbiamo concluso unintenso che ci lascia molto soddisfatti per la progressione mostrata dalla squadra – spiega Roberto Maino, come riporta comitatoparalimpico.it -. Adesso abbiamo un po’ di pausa, poi ricominceremo a lavorare con due raduni e nuovi tornei. In questa prima parte di stagione era importante riprendere confidenza con i meccanismi delle partite contro avversari di valore e con la pressione del risultato.