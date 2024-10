Cuba nel caos: blackout totale, epidemia di Dengue e uragano Oscar. Il presidente: «Chi crea disordini sarà punito severamente» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo tre giorni di blackout totale, il presidente di Cuba ha avvertito che il suo governo non tollererà manifestazioni pubbliche e di protesta. Un guasto nella principale centrale elettrica, Ilmessaggero.it - Cuba nel caos: blackout totale, epidemia di Dengue e uragano Oscar. Il presidente: «Chi crea disordini sarà punito severamente» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo tre giorni di, ildiha avvertito che il suo governo non tollererà manifestazioni pubbliche e di protesta. Un guasto nella principale centrale elettrica,

A Cuba la protesta per il blackout : residenti in strada con pentole e padelle - Alcuni cubani hanno inscenato domenica sera una protesta per l’interruzione di corrente che ha coinvolto tutta l’isola. Il ministro dell’Energia di Cuba ha dichiarato di sperare che l’energia elettrica venga ripristinata entro la fine di lunedì o l’inizio di martedì (l’interruzione è iniziata venerdì). (Lapresse.it)

Uragano Oscar arriva a Cuba mentre proseguono blackout - Tutti i responsabili dei disordini - ha detto alla televisione - saranno perseguiti "con la severità prevista dalle leggi rivoluzionarie", ha aggiunto. "Immagini satellitari e dati radar indicano che Oscar ha toccato terra nella provincia cubana di Guantanamo vicino alla città di Baracoa", ha affermato l'Nhc. (Quotidiano.net)

Cuba al buio - le immagini del blackout sull’isola - Cuba è al buio per un blackout generale causato da un guasto inaspettato della centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande dell’isola. . Una delle grandi paure della popolazione è che il poco cibo nei frigoriferi e nei congelatori marcisca qualora l’elettricità non dovesse essere ripristinata rapidamente. (Lapresse.it)