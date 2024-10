Contraffazione, trovata una "boutique" del falso della griffe Fendi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maxi sequestro della guardia di finanza in un magazzino dell’Osmannoro, al cui interno è stato trovato uno showroom di prodotti falsi. In tutto sono stati sequestrati oltre 1700 capi contraffatti, in prevalenza borse marchiate Fendi.La rivendita, gestita da un 31enne cinese, già noto in Firenzetoday.it - Contraffazione, trovata una "boutique" del falso della griffe Fendi Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Maxi sequestroguardia di finanza in un magazzino dell’Osmannoro, al cui interno è stato trovato uno showroom di prodotti falsi. In tutto sono stati sequestrati oltre 1700 capi contraffatti, in prevalenza borse marchiate Fendi.La rivendita, gestita da un 31enne cinese, già noto in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contraffazione, trovata una "boutique" del falso della griffe Fendi - Maxi sequestro della guardia di finanza in un magazzino dell’Osmannoro, al cui interno è stato trovato uno showroom di prodotti falsi. In tutto sono stati sequestrati oltre 1700 capi contraffatti, in ... (firenzetoday.it)

Patenti false, la stretta è LEGGE: 30 mila euro di multa non bastano, scatta il PENALE I Finisci in galera e buttano via la chiave - In Italia, il fenomeno delle patenti contraffatte rappresenta un problema significativo per la sicurezza stradale e per la legalità. (giornalemotori.it)

Carrozziere clona la Fiat Punto di famiglia per non pagare assicurazione - Un pensionato della provincia di Lecce, ex carrozziere, ha duplicato integralmente la propria Fiat Punto di famiglia, realizzando una copia perfetta ... (virgilio.it)