Come battere un boss: ci pensa “Invincibile” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiama "Invincibile" ed è il gioco da tavola che insegna a bambini e ragazzi dell’Est Milano Come si battono boss e capibastone. Così la Rete antimafie Martesana entra nelle scuole della zona e insegna agli alunni che con la cooperazione si vince la battaglia. Lo usano in classe alle elementari i laureandi di Scienze della Comunicazione e alle medie e alle superiori gli universitari dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Statale diretto da Nando dalla Chiesa. Nato da un’idea di una studentessa e socia della Rete, Chiara Piscopo Rizzo, e realizzato grazie al sostegno di Bcc Milano, il gioco racconta anche l’impegno di uomini e donne che si sono battuti e si battono contro Cosa nostra e la ‘ndrangheta, insegna cosa sono le mafie e Come si sconfiggono. Cartoncini spiegano ai bambini chi erano Falcone e Borsellino e tutti gli altri che hanno dato la vita per la causa. Ilgiorno.it - Come battere un boss: ci pensa “Invincibile” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiama "" ed è il gioco da tavola che insegna a bambini e ragazzi dell’Est Milanosi battonoe capibastone. Così la Rete antimafie Martesana entra nelle scuole della zona e insegna agli alunni che con la cooperazione si vince la battaglia. Lo usano in classe alle elementari i laureandi di Scienze della Comunicazione e alle medie e alle superiori gli universitari dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Statale diretto da Nando dalla Chiesa. Nato da un’idea di una studentessa e socia della Rete, Chiara Piscopo Rizzo, e realizzato grazie al sostegno di Bcc Milano, il gioco racconta anche l’impegno di uomini e donne che si sono battuti e si battono contro Cosa nostra e la ‘ndrangheta, insegna cosa sono le mafie esi sconfiggono. Cartoncini spiegano ai bambini chi erano Falcone e Borsellino e tutti gli altri che hanno dato la vita per la causa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Metaphor : ReFantazio – Come sbloccare il boss Drago dalle Scaglie Rosse - Una volta iniziata nuovamente la nostra avventura, potremo sfidare l’imponente super boss andando a interagire con il Libro dell’Apocalisse all’interno dell’Akademia. Quando sentite che non riuscirete a sopravvivere al prossimo turno del Drago, usate l’oggetto Sublime Spoonful quando siete ridotti a un turno e guadagnerete quattro turni. (Nerdpool.it)

Le donne al servizio di Cosa nostra in Brasile : ecco come il boss Calvaruso ha riciclato milioni di euro - Erano quasi tutte donne, con un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, le prestanome di Cosa nostra in Brasile che almeno a partire dal 2009 hanno consentito a Giuseppe Calvaruso, capomafia di Pagliarelli, di costruire una fortuna nel paese sudamericano. E', infatti, anche grazie alle loro identità... (Palermotoday.it)

Alex Marangon - chi era e come è morto : si indaga per omicidio - la mamma Sabrina Bosser a Domenica In - La mamma di Alex Marangon, 25enne trovato morto in provincia di Treviso, oggi ospite di Domenica In: il caso L'articolo Alex Marangon, chi era e come è morto: si indaga per omicidio, la mamma Sabrina Bosser a Domenica In proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)