Thesocialpost.it - Clan coinvolti in scambio elettorale politico-mafioso: 3 arresti, anche un sindaco

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un’importante operazione anticrimine a Poggiomarino, in provincia di Napoli. Su mandato del Gip del Tribunale di Napoli, e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), sono stati arrestati tre individui, tra cui ildella città, Maurizio Falanga. Le accuse sono gravissime:, un crimine che getta un’ombra oscura sulla politica locale e sulla recente amministrazione. Maurizio Falanga, 50 anni, esponente del centrodestra, è stato elettonel 2020 con una coalizione sostenuta da diverse liste civiche, come Rialziamo la Testa, Cambiamo Insieme e Fare Civico, appoggiate da partiti nazionali come Fratelli d’Italia, Forza Italia e l’Unione di Centro.