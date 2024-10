Chi è Lorenzo Spolverato? Età, vita privata e Instagram (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato è un concorrente del Grande Fratello 2024: tutte le news L'articolo Chi è Lorenzo Spolverato? Età, vita privata e Instagram proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chi è Lorenzo Spolverato? Età, vita privata e Instagram Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)è un concorrente del Grande Fratello 2024: tutte le news L'articolo Chi è? Età,proviene da Novella 2000.

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato squalificato per lo scherzo con Helena Prestes? Il video - Anche se Helena ha rimosso il cuscino e sembrava non dare peso all’episodio, il pubblico ha trovato il gesto fuori luogo. Molti telespettatori hanno criticato Lorenzo, sottolineando come tali atteggiamenti possano trasmettere un messaggio sbagliato, specialmente in un programma visto da una vasta fascia di età. (Anticipazionitv.it)

Grande Fratello - Nikita Pelizon contro Lorenzo Spolverato : "Con Helena finge sta portando una maschera" - Nikita Pelizion, la vincitrice della settima edizione del Gf Vip, si è scagliata duramente contro Lorenzo Spolverato e i suoi comportamenti nei confronti di Helena Prestes, grande amica dell'influencer triestina. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - Nikita Pelizon ci va giù pesante contro Lorenzo Spolverato : “Comportamenti proprio brutti - per me dovrebbe già essere fuori perché…” - A livello personale mi dispiace che le piaccia qualcuno così. E’ super schietta e si gestisce bene a livello emotivo, al contempo sta affrontando una situazione…Quando ti piace qualcuno è tosta, soprattutto se questo qualcuno gioca. Quando arriva tutta sorridente e saltellante e tu l’accogli con il muso facendola sentire scomoda, è una mancanza di rispetto. (Isaechia.it)