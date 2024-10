Liberoquotidiano.it - "Chi è in vantaggio". Trump contro Kamala: il sondaggio clamoroso del Wp

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La vicepresidenteHarris e l'ex presidente Donaldrisultano "in perfetta parità" negli Stati chiave in vista delle elezioni del prossimo 5 novembre. Lo indica un nuovocondotto da Washington Post e dall'istituto Schar School nella prima meta' di ottobre su un campione di 5 mila elettori registrati. Il 47 per cento degli intervistati nei sette Stati in bilico (Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Carolina del Nord, Arizona e Nevada) dichiara che votera' "sicuramente o probabilmente" per Harris, e la stessa percentuale manifesta l'intenzione di votare "sicuramente o probabilmente" per. Appare invece indeciso il 6 per cento degli intervistati. Se si contano solo i probabili elettori, il sostegno nei confronti della candidata democratica sale al 49 per cento,il 48 per cento di