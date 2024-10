Cecchini è decisivo e merita 75 Caponi monopasso Bertolo falloso

Cecchini è decisivo e merita 7,5. Caponi monopasso, Bertolo falloso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Cecchini 7,5. Subito chiamato in causa dopo due minuti, formidabile anche nel doppio intervento su Marino e Barbuti nella ripresa. Il migliore in campo, di nuovo. MAZZEI 5,5. Sbaglia molto nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa quando riesce a prendere le misure agli avversari. POLVANI 6. Fa sempre buona guardia su Barbuti e gli impedisce di essere pericoloso per tutta la partita. Bertolo 5,5. falloso nel primo tempo, rimedia anche l’ammonizione. Coi suoi lanci verso gli attaccanti riesce a combinare ben poco. MALOKU 5. L’attenuante è che non giocava titolare da maggio, ma sembra veramente un corpo estraneo alla squadra. (Dal 10’ st GRILLI 6. Solito dinamismo in mezzo al campo, nel finale è tra gli ultimi a mollare. Davvero non può giocare titolare in una linea mediana così monopasso?). BASANISI 5,5. Quantità tanta, qualità molto meno. Pomeriggio piuttosto grigio. Caponi 5. Lanazione.it - Cecchini è decisivo e merita 7,5. Caponi monopasso, Bertolo falloso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)7,5. Subito chiamato in causa dopo due minuti, formidabile anche nel doppio intervento su Marino e Barbuti nella ripresa. Il migliore in campo, di nuovo. MAZZEI 5,5. Sbaglia molto nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa quando riesce a prendere le misure agli avversari. POLVANI 6. Fa sempre buona guardia su Barbuti e gli impedisce di essere pericoloso per tutta la partita.5,5.nel primo tempo, rimedia anche l’ammonizione. Coi suoi lanci verso gli attaccanti riesce a combinare ben poco. MALOKU 5. L’attenuante è che non giocava titolare da maggio, ma sembra veramente un corpo estraneo alla squadra. (Dal 10’ st GRILLI 6. Solito dinamismo in mezzo al campo, nel finale è tra gli ultimi a mollare. Davvero non può giocare titolare in una linea mediana così?). BASANISI 5,5. Quantità tanta, qualità molto meno. Pomeriggio piuttosto grigio.5.

