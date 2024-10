Caso Scazzi, il Comune di Avetrana chiede la sospensione della serie Disney+ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono passati più di 14 anni, ma il Caso Scazzi continua a tormentare un intero paese, i suoi amministratori e tutta un’intera comunità. L’amministrazione comunale di Avetrana, infatti, attraverso i suoi legali, ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza per chiedere la rettifica della denominazione della serie tv ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ e la sua “sospensione immediata”. Lo annuncia in una nota il sindaco Antonio Iazzi. La serie parla dell’omicidio della quindicenne Sarah Scazzi, avvenuto nel Comune tarantino nell’agosto 2010, e sarà trasmessa sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 ottobre. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono passati più di 14 anni, ma ilcontinua a tormentare un intero paese, i suoi amministratori e tutta un’intera comunità. L’amministrazione comunale di, infatti, attraverso i suoi legali, ha depositato un ricorso cautelare d’urgenza perre la rettificadenominazionetv ‘– Qui non è Hollywood’ e la sua “immediata”. Lo annuncia in una nota il sindaco Antonio Iazzi. Laparla dell’omicidioquindicenne Sarah, avvenuto neltarantino nell’agosto 2010, e sarà trasmessa sulla piattaformaa partire dal 25 ottobre.

