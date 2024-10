Carcere di Vigevano, le detenute lavorano per le malate oncologiche (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal Carcere di Vigevano arriva un esempio di come le detenute possano reinserirsi nella società, lavorando per quanti sono impossibilitati a farlo. Servizio di Cesare Cavoni Carcere di Vigevano, le detenute lavorano per le malate oncologiche TG2000. Tv2000.it - Carcere di Vigevano, le detenute lavorano per le malate oncologiche Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Daldiarriva un esempio di come lepossano reinserirsi nella società, lavorando per quanti sono impossibilitati a farlo. Servizio di Cesare Cavonidi, leper leTG2000.

Carcere - ancora un suicidio. Detenuto si toglie la vita a Vigevano - . Un detenuto si è tolto la vita a Vigevano mentre un altro nel carcere di Catanzaro è stato salvato da due agenti prima di togliersi la vita. Detenuto si toglie la vita a Vigevano first appeared on TG2000. Ancora un suicidio carcere. Servizio di Giuseppe Caporaso The post Carcere, ancora un suicidio. (Tv2000.it)

Vigevano - evade dal carcere durante un permesso premio nel 2016 : latitante arrestato all'aeroporto di Barcellona - Il 39enne è ora ristretto nel carcere della città spagnola, in attesa dell'estradizione in Italia. Era stato emesso recentemente anche un mandato di arresto europeo affidato alla Squadra Mobile della Questura di Pavia". L'uomo, 39enne di nazionalità albanese, era in carcere per reati legati allo spaccio di droga. (Ilgiorno.it)