Camila Giorgi mette le cose in chiaro: nessun compromesso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Camila Giorgi è stata chiarissima, le sue parole non lasciano spazio ad altri tipi di interpretazioni: non lo farà mai più. Abbiamo capito molte più cose, relativamente al suo modo di essere, quando, qualche settimana fa, si è presentata al cospetto di Silvia Toffanin per parlare un po' di sé, della sua scelta e del suo futuro. Ben poco sapevamo, in effetti, di Camila Giorgi, che pur essendo stata sin dall'inizio sotto i riflettori è sempre stata piuttosto discreta e riservata. Quanto meno per ciò che concerne la sua vita privata. Camila Giorgi ha stupito ancora una volta il popolo dei social (Instagram) – Ilveggente.itnessuno aveva la benché minima idea, per esempio, del fatto che volesse abbandonare il tennis professionistico già da diversi anni. Più volte, ha detto, è stata in procinto di farlo, salvo poi tirarsi indietro perché innamorata dello sport che l'ha resa celebre.

