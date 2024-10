Calciomercato Milan, Paulo Fonseca esclude l’arrivo di un attaccante a gennaio. Il motivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha escluso il possibile arrivo di un attaccante in rossonero nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il punto della situazione Il Milan non ha bisogno di altri attaccanti. Parola di Paulo Fonseca. L’allenatore rossonero ha risposto così sul possibile arrivo di giocatori nella sessione di Calciomercato invernale con l’obiettivo di puntellare il reparto offensivo della rosa. L’attuale carenza di alternative nel ruolo è dovuta ai contemporanei infortuni di Tammy Abraham e Luka Jovic. Una situazione che ha causato la promozione in prima squadra di Francesco Camarda e la sua convocazione nella terza giornata di Champions League. Paulo Fonseca spegne le speranze dei tifosi: non penso prenderemo un altro attaccante nel prossimo Calciomercato. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Paulo Fonseca esclude l’arrivo di un attaccante a gennaio. Il motivo Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’allenatore delha escluso il possibile arrivo di unin rossonero nella prossima sessione diinvernale. Il punto della situazione Ilnon ha bisogno di altri attaccanti. Parola di. L’allenatore rossonero ha risposto così sul possibile arrivo di giocatori nella sessione diinvernale con l’obiettivo di puntellare il reparto offensivo della rosa. L’attuale carenza di alternative nel ruolo è dovuta ai contemporanei infortuni di Tammy Abraham e Luka Jovic. Una situazione che ha causato la promozione in prima squadra di Francesco Camarda e la sua convocazione nella terza giornata di Champions League.spegne le speranze dei tifosi: non penso prenderemo un altronel prossimo

