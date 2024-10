Calcio: Ranieri "Roma anima fredda, senza personalità" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo", ha aggiunto l'ex allenatore Roma - "La Roma sembra un'anima fredda, senza personalità. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stiamo costruendo Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Ranieri "Roma anima fredda, senza personalità" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo", ha aggiunto l'ex allenatore- "Lasembra un'. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stiamo costruendo

Roma : Paredes e Gago raffreddano la pista Boca - Ma non preoccupatevi, vivo la mia vita con calma, vivo la mia carriera giorno per giorno. Fernando Gago, oggi allenatore del Boca Juniors, ma in passato anche compagno di squadra proprio in Argentina di Paredes, ha negato fermamente di aver mai chiamato personalmente l'ex compagno di squadra, come invece riportato da alcuni media sudamericani. (Sport.quotidiano.net)

Crisi Roma - doccia fredda per Juric : il dato è ufficiale - L’allontanamento di Ivan Juric da parte dei Friedkin è quotato solamente a 2. Proprio per questo motivo, infatti, per Ivan Juric è arrivato un dato ufficiale davvero preoccupante. it A peggiorare la situazione di Ivan Juric, inoltre, ci sono anche le condizioni fisiche di due perni della Roma, ovvero Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala. (Tvplay.it)

Goccia fredda sull’Emilia Romagna : temporali forti e venti di burrasca - allerta meteo arancione - Gli effetti del maltempo: frane e livelli dei fiumi Le precipitazioni intense, avverte Arpae nel suo bollettino, potranno generare frane, ruscellamenti sui versanti in Appennino e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, con possibili superamenti della soglia 1. Bologna, 18 agosto 2024 – La morsa del maltempo sull’Emilia Romagna: la depressione nord-atlantica arrivata in Italia ... (Ilrestodelcarlino.it)