Calcio dilettanti. Stop ai campionati regionali. Calendario pieno per i recuperi (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stante l'allerta, l'alluvione e i molteplici allagamenti di strade e vie di comunicazione su gran parte dell'Emilia-Romagna, è stato deciso ieri lo Stop del turno dei campionati dilettantistici del Crer. Fino alla notte di sabato il Crer aveva provato a rimandare la decisione, poi le alluvioni che si sono verificate dal tardo pomeriggio, soprattutto dopo che il sindaco di Bologna, Lepore, aveva invitato i cittadini a salire ai piani alti per l'esondazione del Ravone, anche lo sport dilettantistico si è dovuto adeguare. "Il comunicato è arrivato ieri mattina alle 7 – afferma il direttore sportivo del Sant'Agostino, Marco Secchieroli – avrei preferito arrivasse sabato, invece sono stato costretto a tenere sulla corda i giocatori fino all'ultimo.

