Bonus Maroni, pagamenti dal 1° novembre: ecco per chi. Aumenti del 10% in busta paga (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bonus Maroni. Dal 1° novembre scatta la nuova tranche de pagamenti dell'incentivo riservato a chi ha deciso di continuare a lavorare anche se ha maturato i requisiti per Ilmessaggero.it - Bonus Maroni, pagamenti dal 1° novembre: ecco per chi. Aumenti del 10% in busta paga Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 21 ottobre 2024). Dal 1°scatta la nuova tranche dedell'incentivo riservato a chi ha deciso di continuare a lavorare anche se ha maturato i requisiti per

Pensioni - anticipo della perequazione e bonus Maroni. Taglio del cuneo sugli stipendi fino a 40 mila euro : ecco la Manovra - Il governo accelera. Nel consiglio dei ministri di questa sera, a sorpresa, non sarà discusso solo il documento programmatico di Bilancio, di fatto l?ossatura della manovra. Ma anche la... (Ilmessaggero.it)

Pensioni 2025 - cosa c’è in manovra? Minime - quota 103 e bonus Maroni - Un’alternativa al vaglio del governo è il ricorso a una contribuzione figurativa per gli anni di posticipo del pensionamento, al fine di evitare una riduzione dell’assegno pensionistico per chi opta per il bonus Maroni. Pensioni 2025, quota 103 confermata e poco altro? Il potenziamento del bonus potrebbe essere esteso, sempre su base volontaria, anche al pubblico impiego. (Pensionipertutti.it)

Riforma pensioni 2025 - ultime news : torna il Bonus Maroni? - Giorgetti ha sottolineato l’impossibilità di ricorrere al deficit per finanziare le misure della manovra, citando il divieto categorico imposto dal nuovo Patto europeo. Il governo sta ancora cercando di reperire 10 miliardi di euro per finanziare le misure previste, con la possibilità che un aiuto possa arrivare dal taglio dei tassi e dalla revisione del PIL che l’Istat annuncerà il 23 settembre. (Pensionipertutti.it)