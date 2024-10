Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede nel finale in casa con Pino Firenze (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pisa, 21 ottobre 2024 – Passo indietro del Cosmocare CUS Pisa, che, di fronte al proprio pubblico, non riesce a confermare il convincente successo del turno precedente, perdendo nel finale contro la capolista Enic Pino Firenze, al termine di un match condotto per trentasette minuti dagli universitari, in vantaggio anche di 11 lunghezze, che hanno staccato la spina negli ultimi 150”, subendo un parziale decisivo di 16-2. LA CRONACA – Parte forte il Cosmocare CUS, che segna con Spagnolli e Ciano e si aggiudica il primo quarto per 19-10. Nel secondo continua il trend positivo per gli universitari, che raggiungono gli 11 punti di massimo vantaggio, in 10’ che vedono una tripla di Quarta ed i punti del fiorentino Lonati, che contribuisce ad accorciare le distanze al riposo (29-24). Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C il CUS Pisa Cosmocare cede nel finale in casa con Pino Firenze Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Passo indietro delCUS, che, di fronte al proprio pubblico, non riesce a confermare il convincente successo del turno prente, perdendo nelcontro la capolista Enic, al termine di un match condotto per trentasette minuti dagli universitari, in vantaggio anche di 11 lunghezze, che hanno staccato la spina negli ultimi 150”, subendo un parziale decisivo di 16-2. LA CRONACA – Parte forte ilCUS, che segna con Spagnolli e Ciano e si aggiudica il primo quarto per 19-10. Nel secondo continua il trend positivo per gli universitari, che raggiungono gli 11 punti di massimo vantaggio, in 10’ che vedono una tripla di Quarta ed i punti del fiorentino Lonati, che contribuisce ad accorciare le distanze al riposo (29-24).

Basket - in serie C il Cosmocare CUS Pisa cerca continuità in casa con Pino Firenze - COSMOCARE CUS PISA – La squadra di Scocchera è reduce da un successo netto e meritato in casa con il coriaceo Sansepolcro, affrontato con la tattica difensiva giusta e con un gruppo coeso, che ha fatto emergere alla distanza Giannelli e Spagnolli, ma anche gli atleti più giovani che partono dalla panchina, come Corbic, che ha giocato anche col naso rotto, mettendo in campo solidità e qualità, ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - in serie C il CUS Pisa Cosmocare strapazza in casa Sansepolcro - CUS Pisa Cosmocare-Dukes Romolini Sansepolcro 77-58 Parziali: 22-17, 21-10, 23-5, 11-26 Cosmocare CUS Pisa: Ciano 8, Cosci, Colombini 1, Cecconi 9, Burgalassi 7, Corbic 6, Spagnolli 13, Apolloni, Carpitelli 8, Giannnelli 16, Madeo 3, Quarta 6. Nel secondo, il Cosmocare CUS spinge ancora, blocca le molteplici fonti offensive aretine e, con 6 punti di Cecconi, mette a segno un break di ... (Sport.quotidiano.net)

Basket - in serie C esordio casalingo per il CUS Pisa Cosmocare - con Sansepolcro - SANSEPOLCRO – Arrivata nella scorsa stagione ad una sola vittoria dai play-off, la compagine dei Dukes Sansepolcro, targata Romolini, ha operato diversi cambiamenti, affidandosi alle mani esperte del nuovo coach Maurizio Cristini. “La squadra è carica -dichiara il ds Francesco Fiorindi, fino allo scorso anno in campo- ha lavorato sugli errori fatti a Sansepolcro e non vede l’ora di poter ... (Sport.quotidiano.net)