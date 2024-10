Avetrana - Qui non è Hollywood (Di lunedì 21 ottobre 2024) La serie racconta il delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. In 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima, Avetrana – Qui non è Europa.today.it - Avetrana - Qui non è Hollywood Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La serie racconta il delitto diin cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi e l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò. In 4 episodi da 60 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia, Sarah, Sabrina, Michele e Cosima,– Qui non è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sarah Scazzi - il sindaco di Avetrana chiede la sospensione della serie su Disney+ : “Portata diffamatoria” - Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha chiesto la sospensione immediata della messa in onda della serie tv di Disney+ "Avetrana-Qui non è Hollywood", dedicata all'omicidio di Sarah Scazzi: "Attentato ai diritti della personalità dell'ente comunale".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Avetrana – Qui non è Hollywood - recensione RoFF19 : Sarah Scazzi - cronaca e macabra curiosità - È il 26 agosto del 2010 quando Sarah (Federica Pala), una giovane ragazza di 15 anni, scompare. La regia rispecchia questi intenti: assiste, non giudica, si limita a registrare. TITOLO Avetrana – Qui non è Hollywood REGIA Pippo Mezzapesa ATTORI Valeria Scalera, Giancarlo Commare, Federica Pala, Imma Villa, Giulia Perulli, Mimmo Mancini e Paolo De Vita USCITA 25 ottobre ... (Spettacolo.eu)

Avetrana – Qui non è Hollywood - la serie sul delitto di Sarah Scazzi – IL TRAILER - Una vicenda che aveva sconvolto e appassionato l’Italia dal [. . di Stefano Di Maria Ancora pochi giorni e il 25 ottobre arriverà in streaming su Disney+ AVETRANA – QUI NON è HOLLYWOOD, miniserie in quattro episodi che ripercorre l’omicidio di Sara Scazzi, morta il 26 agosto 2010 per mano dei parenti a lei più vicini. (Ilnotiziario.net)