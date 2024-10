Aversa, controlli a tappeto in bar e ristoranti: lavoratori a nero e alimenti “fuorilegge” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attività commerciali non a norma nel mirino dei Carabinieri. In particolare bar, ristoranti e sale giochi. A condurre i controlli i carabinieri della Compagnia di Aversa con il supporto di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Chieti, militari dell’Ispettorato del lavoro e del NAS di Caserta, nonché personale tecnico della ASL e della SIAE. Aversa, L'articolo Aversa, controlli a tappeto in bar e ristoranti: lavoratori a nero e alimenti “fuorilegge” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, controlli a tappeto in bar e ristoranti: lavoratori a nero e alimenti “fuorilegge” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attività commerciali non a norma nel mirino dei Carabinieri. In particolare bar,e sale giochi. A condurre ii carabinieri della Compagnia dicon il supporto di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Chieti, militari dell’Ispettorato del lavoro e del NAS di Caserta, nonché personale tecnico della ASL e della SIAE., L'articoloin bar e” Teleclubitalia.

