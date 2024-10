Ancona ospita due eventi imperdibili dedicati all’opera di Pinuccio Sciola per il weekend del 26 e 27 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 26 e domenica 27 ottobre, il Museo Tattile Statale Omero di Ancona diventerà il palcoscenico di due eventi speciali dedicati alla figura del celebre scultore sardo Pinuccio Sciola, noto per la sua abilità nel rivelare il suono nascosto delle pietre. L’iniziativa, che celebra la vita e l’opera di Sciola, si propone di attrarre un pubblico variegato, dagli appassionati d’arte alle famiglie con bambini, offrendo un’opportunità unica di interazione con le sculture e di approfondimento sulla sua eredità artistica. Sciola, la pietra, il suono: testimonianze e interazione Il primo appuntamento, intitolato “Sciola, la pietra, il suono“, si svolgerà sabato 26 ottobre, dalle 17:00 alle 19:00, e rappresenterà un’occasione imperdibile per conoscere meglio l’artista attraverso le parole dei suoi figli, Tomaso, Maria e Chiara Sciola. Gaeta.it - Ancona ospita due eventi imperdibili dedicati all’opera di Pinuccio Sciola per il weekend del 26 e 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 26 e domenica 27, il Museo Tattile Statale Omero didiventerà il palcoscenico di duespecialialla figura del celebre scultore sardo, noto per la sua abilità nel rivelare il suono nascosto delle pietre. L’iniziativa, che celebra la vita e l’opera di, si propone di attrarre un pubblico variegato, dagli appassionati d’arte alle famiglie con bambini, offrendo un’opportunità unica di interazione con le sculture e di approfondimento sulla sua eredità artistica., la pietra, il suono: testimonianze e interazione Il primo appuntamento, intitolato “, la pietra, il suono“, si svolgerà sabato 26, dalle 17:00 alle 19:00, e rappresenterà un’occasione imperdibile per conoscere meglio l’artista attraverso le parole dei suoi figli, Tomaso, Maria e Chiara

