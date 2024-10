Allerta meteo nel Lazio per il 22 ottobre: in arrivo piogge e temporali (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Lazio si prepara a una giornata di maltempo con l’emissione di un avviso di Allerta gialla da parte della Protezione Civile. Domani, 22 ottobre 2024, il territorio sarà interessato da condizioni meteorologiche avverse, tra cui piogge e possibili temporali. Le previsioni indicano una situazione che, pur non essendo di grave intensità, richiede attenzione e preparazione da parte degli enti locali e della popoLazione. Questa nota informativa si basa sull’analisi delle condizioni sinottiche e degli indicatori idro-meteorologici. Dettagli sull’Allerta meteo La Protezione Civile del Lazio ha comunicato che il nuovo avviso di Allerta è valido per le successive 12 ore a partire dalla mattina di domani. Gaeta.it - Allerta meteo nel Lazio per il 22 ottobre: in arrivo piogge e temporali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara a una giornata di maltempo con l’emissione di un avviso digialla da parte della Protezione Civile. Domani, 222024, il territorio sarà interessato da condizionirologiche avverse, tra cuie possibili. Le previsioni indicano una situazione che, pur non essendo di grave intensità, richiede attenzione e preparazione da parte degli enti locali e della popone. Questa nota informativa si basa sull’analisi delle condizioni sinottiche e degli indicatori idro-rologici. Dettagli sull’La Protezione Civile delha comunicato che il nuovo avviso diè valido per le successive 12 ore a partire dalla mattina di domani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta meteo Roma e Lazio 22 ottobre : pioggia e temporali - Pioggia sparsa tra Roma e il resto del Lazio sono le previsioni del meteo per domani, 22 ottobre. Giornata di allerta meteo sul territorio della regione.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Regione Lazio / Maltempo - emessa allerta meteo gialla per la giornata di domani - . L'articolo Regione Lazio / Maltempo, emessa allerta meteo gialla per la giornata di domani sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderate. (Temporeale.info)

Allerta meteo in Lazio : codice giallo per piogge e temporali nelle prossime 12 ore - Questo è un aspetto di particolare rilevanza da considerare, in quanto anche la quantità limitata di pioggia può provocare disagi e potenziali rischi, come allagamenti locali e frane, specialmente in aree soggette a questi fenomeni. Raccomandazioni per la popolazione In vista dell’allerta meteo, la Protezione Civile ha fornito alcune linee guida pratiche da seguire. (Gaeta.it)