Allagamenti e disagi al traffico tra Colorno e Torrile (Di lunedì 21 ottobre 2024) disagi al traffico nella mattinata di lunedì 21 ottobre tra Colorno e Torrile, lungo la tangenziale e verso San Paolo. Dopo gli Allagamenti dei giorni scorsi la situazione sta pian piano tornando alla normalità ma permangono alcuni rallentamenti alla circolazione dei veicoli. I campi adiacenti Parmatoday.it - Allagamenti e disagi al traffico tra Colorno e Torrile Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)alnella mattinata di lunedì 21 ottobre tra, lungo la tangenziale e verso San Paolo. Dopo glidei giorni scorsi la situazione sta pian piano tornando alla normalità ma permangono alcuni rallentamenti alla circolazione dei veicoli. I campi adiacenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidenti a catena durante la nottata sulle strade del torinese : due automobili ribaltate e disagi al traffico - Incidente a Trofarello Il primo incidente è avvenuto a Trofarello e Santena sulla tangenziale sud in direzione Piacenza. In questo caso. Sono ben tre gli scontri che hanno interessato diverse parti della rete stradale della provincia. . Notte di incidenti e caos sulle strade del torinese. (Torinotoday.it)

Traffico bloccato sull’Autostrada del Brennero : tir in panne causa disagi - Facebook WhatsApp Twitter Un incidente stradale ha messo in crisi il traffico lungo l’Autostrada del Brennero, nei pressi del confine tra Italia e Austria. Il processo di rimozione del tir ha richiesto tempo e interventi coordinati tra i vari enti coinvolti, ma è stato gestito in maniera efficiente per minimizzare ulteriormente i disagi. (Gaeta.it)

Camion fuori strada sulla Cassia nord - disagi al traffico : il percorso alternativo - Autotreno fuori strada sulla Cassia nord, nel comune di Bolsena. L'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto intorno alle 11 di questo venerdì 18 ottobre nei pressi del chilometro 116,700, all'altezza del camping Massimo, in direzione del capoluogo. Le autorità... (Viterbotoday.it)