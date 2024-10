Al volante con un tasso alcolemico superiore al limite: denunciato per guida in stato di ebbrezza (Di lunedì 21 ottobre 2024) Comunicato Stampa Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore principalmente mirato a prevenire i reati predatori, impiegando 41 pattuglie Continua L'articolo Al volante con un tasso alcolemico superiore al limite: denunciato per guida in stato di ebbrezza proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Al volante con un tasso alcolemico superiore al limite: denunciato per guida in stato di ebbrezza Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Comunicato Stampa Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo del territorio ad ampio raggio nei comuni della Val Fortore principalmente mirato a prevenire i reati predatori, impiegando 41 pattuglie Continua L'articolo Alcon unalperindiproviene da Fremondoweb.

Al volante con un tasso alcolemico oltre 4 volte superiore al limite : 29enne denunciato e patente ritirata - JESI – Era stato fermato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per un controllo di routine nel corso del servizio, poi la scoperta mediante l’esame effettuato con l’etilometro. I militari, nella serata di ieri, hanno denunciato per guida in stato d’ebbrezza un 29enne: gli accertamenti... (Anconatoday.it)

Al volante con tasso alcolemico 5 volte oltre il limite : 48enne si scontra contro un'auto in sosta ad Alatri - Ad Alatri (Frosinone), un 48enne è andato a sbattere contro un'auto in sosta mentre guidava con un tasso alcolemico 5 volte superiore ai limiti di legge. L'incidente non ha provocato feriti. (Notizie.virgilio.it)