Agricoltura in ginocchio dopo l'ondata di maltempo, Catanzaro: "Subito un sostegno dal governo" (Di lunedì 21 ottobre 2024) La dichiarazione di stato di calamità naturale per i danni in Agricoltura causati dal maltempo dello scorso fine settimana: è stata chiesta con un'interrogazione dal gruppo all'Ars del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Michele Catanzaro. Esonda il fiume Salso a Licata Agrigentonotizie.it - Agricoltura in ginocchio dopo l'ondata di maltempo, Catanzaro: "Subito un sostegno dal governo" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La dichiarazione di stato di calamità naturale per i danni incausati daldello scorso fine settimana: è stata chiesta con un'interrogazione dal gruppo all'Ars del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Michele. Esonda il fiume Salso a Licata

Maltempo - Confeuro : “Agricoltura sott’acqua - agire subito con ristori” - Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte. . “In queste ore il maltempo ha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. (Messinatoday.it)

Maltempo in Toscana - Confeuro : “Agricoltura sott’acqua. Agire subito con ristori” - . “In queste ore il maltempo ha colpito diverse regioni italiane, mettendo a dura prova anche il settore agricolo. . Situazione particolarmente critica in varie zone dell’Emilia-Romagna, con migliaia di sfollati e, purtroppo, un morto a Pianoro; frane e smottamenti in Sicilia, allagamenti in Piemonte. (Firenzetoday.it)

Maltempo in Toscana - Coldiretti e Confagricoltura : “Danni pesantissimi” - A dirlo è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, spiegando le conseguenze delle piogge intense che hanno colpito la Toscana e la Val di Cornia in particolare. Dall’inizio dell’anno sono 63 i nubifragi che hanno colpito la regione, il 75% in più rispetto allo scorso anno. In campo ci sono, in questo momento, centinaia di ettari di carciofi, spinaci, bietole, finocchi e cime a rape. (Corrieretoscano.it)