Aggressioni all’ospedale San Marco Clsl fp | Bene la denuncia alla procura del direttore dell' azienda ospedaliera

La Cisl funzione pubblica esprime soddisfazione per la decisione del direttore generale dell'azienda Policlinico Rodolico - San Marco Gaetano Sirna di denunciare alla procura della Repubblica gli autori delle violenze sugli operatori sanitari.

Infermiere aggredito - il direttore generale del San Marco presenta denuncia in Procura - Il direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, Gaetano Sirna, ha presentato formali denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania contro gli autori delle recenti aggressioni, sia verbali che fisiche, subite dal personale... (Cataniatoday.it)

