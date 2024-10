Zonawrestling.net - AEW: Sting ha rinnovato il suo contratto con la compagnia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il WWE e TNA Hall of Famer,, è stato ospite del programma Kayfabe Friends in cui ha rivelato di averil suocon la AEW. “Ho firmato unpluriennale con la AEW, ovviamente non per lottare. Si tratta di un accordo basato su licenze, potreste chiamarlo unda leggenda se volete.”is STILL ALL ELITE!! #AEW — via @kayfabefriends1 pic.twitter.com/BlE2kvBAdv— ?????? (@WrestlingCovers) October 20, 2024 The Icon continua quindi la sua avventura in All Elite Wrestling ancora per un lungo periodo di tempo.