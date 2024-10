Puntomagazine.it - Abbandono e degrado: Materassi nella vegetazione di Corso Madre Teresa di Calcutta a Qualiano

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)in difficoltà:completamente abbandonati in strada e necessità di immediati interventi pubblici Sabato 19 ottobre s, un cittadino ci ha segnalato in redazione una grave situazione di, precisamente indi. Sono stati trovati ben quattroabbandonatifolta, un chiaro segno die incuria. Questo episodio è emblematico di una problematica più ampia che affligge il territorio: la scarsa manutenzione e l’indifferenza da parte delle autorità locali. La mancata cura degli spazi pubblici non solo degrada l’ambiente urbano, ma crea anche un contesto poco salubre e accogliente per la comunità. È fondamentale che l’amministrazione comunale prenda coscienza di queste segnalazioni e avvii interventi concreti per ripristinare il decoro e la pulizia della zona.