Tarantinitime.it - A Porte dello Jonio contro le malattie reumatiche e rare c’è A.R.I.Anna Ets

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoUna giornata di sensibilizzazione con consulti e screening sanitari gratuiti L’Associazione Reumatici e Rari Italiani(A.R.I.) Ets organizza, in occasione del mese delle, una giornata di prevenzione e sensibilizzazione a favore dei cittadini sulle. L’iniziativa si terrà, dalle ore 8.30 alle ore 14.00 di sabato 26 ottobre, presso il Centro Commerciale “” gestito da Nhood di Taranto. Tutti i cittadini potranno relazionarsi, gratuitamente e senza prenotazione alcuna, in ordine di arrivo, con diversi medici specialisti per esporre dubbi, ma anche ricevere chiarimenti e consigli sulle proprie patologie e sul percorso più idoneo per migliola propria qualità di vita; saranno presenti reumatologo, ortopedico, medico di medicina generale, medico chirurgo e oculista.